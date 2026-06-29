Детский сад в ЖК «Эволюция» в деревне Солманово достроят в 2027 году

Детский сад построят на территории жилого комплекса «Эволюция» в деревне Солманово под Одинцовым. Он будет рассчитан на 260 воспитанников. Учреждение откроют летом 2027 года, сообщили в региональном стройнадзоре.

Площадь здания превысит 3,8 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят групповые ячейки с игровыми, обеденными и спальными зонами, раздевалками и туалетами. Ребятам будут доступны физкультурный и музыкальный залы, а также медицинский кабинет.

Инспекторы стройнадзора оценили готовность объекта на 12%. Специалисты уже завершили фундаментные работы и возвели подземную часть здания. Строительство завершат летом 2027 года.

Детский сад войдет в состав образовательного кластера «Эврика».