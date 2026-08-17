Детский сад в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах поставили на кадастр

Новый детский сад в жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах поставили на кадастровый учет. Учреждение планируют открыть к началу учебного года.

Детский сад рассчитан на 285 дошкольников в возрасте от двух до семи лет. Там сформируют 12 групп, каждая из которых получит собственный блок со спальней, игровой комнатой, раздевалкой, буфетной и санузлом.

Помещения для самых младших разместили на первом этаже, оборудовав их теплыми полами и отдельными выходами на улицу.

Для занятий в здании предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, творческие помещения, кабинет логопеда и медицинский блок. На благоустроенной территории оборудовали индивидуальные игровые зоны для каждой группы и две спортивные площадки. Там также высадили деревья и кустарники, установили освещение и организовали парковку, включая места для маломобильных посетителей.

Кадастровое оформление объекта провели при участии Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

ЖК «Егорово Парк» расположен примерно в 10 километрах от МКАД рядом с Новорязанским шоссе. Поблизости находятся станция МЦД-3 Томилино и парк развлечений. В жилом комплексе продолжается строительство нового корпуса и школы на 1,1 тысячи учеников.

Проект предусматривает четыре детских сада на 1110 мест, две школы на 2300 учащихся и поликлинику, рассчитанную на 305 посещений за смену.