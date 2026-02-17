Детский сад в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах достроят в этом году

Строительство детского сада завершается в жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах. Он рассчитан на 285 воспитанников. Открыть учреждение планируют в третьем квартале 2026 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь трехэтажного здания составит 5,1 тысячи квадратных метров. Там обустроят 12 групповых помещений.

«При отделке применены безопасные материалы, а в помещениях первого этажа, где разместятся дети раннего возраста, предусмотрена система электрического подогрева пола. Каждая групповая получит индивидуальный дизайн интерьера в светлых пастельных тоннах с яркими цветовыми акцентами», — рассказали в министерстве.

Для ребят оубстроят просторный спортивный зал, кружковую для развивающих занятий, кабинет логопеда, медицинский блок. На территории будут работать игровые площадки с беседками, песочницами и лабиринтами. Рядом будут две спортивные зоны.

Всего в жилом комплексе построят четыре детских сада на 1,1 тысячи мест, а также две школы на 2,3 тысячи учащихся.