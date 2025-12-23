Детский сад в ЖК «Егорово Парк» достроят в 2026 году

Детский сад на 285 мест почти достроили в жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах. Его планируют открыть в третьем квартале 2026 года.

Общая готовность объекта уже превысила 85%, рассказали в региональном Минжилполитики. Проект реализует группа «Самолет». Сейчас в детском саду устанавливают лифты и завершают отделочные работы, а на территории устанавливают игровые площадки.

Учреждение находится рядом в северной части жилого комплекса. Площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров. Внутри обустроят 12 групповых помещений с игровой, спальной, буфетной, раздевалкой и санузлом.

«При отделке применены безопасные материалы, а в помещениях первого этажа, где разместятся дети раннего возраста, предусмотрена система электрического подогрева пола. Каждая групповая получит индивидуальный дизайн интерьера в светлых пастельных тоннах с яркими цветовыми акцентами», — рассказали в ведомстве.

В детском саду обустроят физкультурный зал с тренажерами и гимнастической стенкой, кружковую для развивающих занятий, медблок, кабинет логопеда и другие помещения.

Для каждой группы на территории создадут игровые площадки с беседками, песочницами и лабиринтами. Также там обустроят места для занятий спортом на свежем воздухе.

Жилой комплекс находится в 10 километрах от МКАД, рядом с поселком Мирным. Сейчас там строят три корпуса и школу на 1,1 тысячи мест. В будущем там появится еще четыре детских сада и поликлиника.