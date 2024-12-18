Детский сад в селе Кудиново в Богородском округе отремонтируют в 2025 году

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Валерий Пылаев совместно с родителями проконтролировали ход капитального ремонта здания детского сада в селе Кудиново.

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения Центра образования № 35 в селе Кудиново Богородского округа начался в ноябре. Рабочие подрядной организации провели демонтаж внутренних конструкций в здании. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания. Будут заменены все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери.

Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, обновят входную группу, а также сделают благоустройство прилегающей территории. Также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы и передать здание дошкольному учреждению строители планируют к августу 2025 года.

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