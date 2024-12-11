Детский сад в селе Кудиново отремонтируют к сентябрю 2025 года

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Центра образования № 35» продолжается в селе Кудиново Богородского округа. Подрядчик на 80% завершил демонтаж старых покрытий в здании и приступает к отделке.

В Минстройкомплексе Московской области рассказали, что ремонт выполняют в рамках государственной программы за счет средств бюджета региона. Сейчас на объекте работает 21 человек, строители завершают демонтажные работы, продолжают кровельные и приступают к отделочным.

Фасад детского сада обновят, все инженерные сети, радиаторы и сантехнику заменят, установят новые оборудование, окна и двери. Внутренние помещения приведут в порядок, модернизируют пищеблок, выполнят устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.