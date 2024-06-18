Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют осенью
Строительство трехэтажного детского сада на 320 мест продолжается в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. Его откроют к началу учебного года.
На сегодняшний день готовность объекта составляет более 55%. Здание строится с использованием технологии Pro Module от концерна «Крост».
Более 90 строителей занимаются благоустройством прилегающей территории, выполняют кровельные работы, делают стяжку пола, черновую отделку стен, монтируют системы электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и отопления. Также на объекте задействовано восемь единиц техники.
«Новый детский садик в Рекинцо-2, площадь которого составит пять тысяч квадратных метров, строим по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ввести его в эксплуатацию запланировано к 1 сентября 2024 года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В учреждении разместятся групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, помещение для занятий творчеством, кабинеты логопеда и психолога, административные помещения. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы и беседки.
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