Детский сад в микрорайоне № 17А в Мытищах возведут к концу года

В городском округе Мытищи в микрорайоне № 17А строят детский сад на 260 мест. Сейчас рабочие занимаются отделкой стен и заливкой полов. Дошкольное учреждение возведут к концу 2024 года.

В здании детского сада в мытищинском микрорайоне № 17А полностью готовы фасад и кровля. Рабочие провели все инженерные коммуникации, установили лифты. Сейчас строители заливают полы и выполняют отделку стен. В здании уже запустили отопление, поэтому рабочие могут трудиться здесь при любых погодных условиях.

В ближайшее время они приступят к установке дверей и покраске стен. Мебель и оборудование уже приобрели и привезли. После внутренней отделки помещений рабочие соберут мебель и подключат технику.

Отметим, проверку строительства проводят на объекте регулярно. Закончат все строительные работы к концу текущего года.

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