Детский сад «Улыбка» в Балашихе отремонтируют к сентябрю | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:23 Детский сад «Улыбка» в Балашихе отремонтируют к сентябрю Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Капитальный ремонт продолжается в детском саду «Улыбка» в Балашихе. Строители уже приступили к обновлению крыши и фасада. Работы завершат к сентябрю.

Дошкольное учреждение находится в микрорайоне Железнодорожный. Недавно строители завершили там демонтажные работы. В планах — заменить пожарную сигнализацию, инженерные сети и вентиляцию.

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Также благоустроят прилегающую территорию и отремонтируют здание и внутри, заменят оборудование и мебель. Работы ведутся по президентской программе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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