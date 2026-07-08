Детский сад «Светлячок» в Домодедове капитально отремонтируют в этом году

В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово близится к завершению капитальный ремонт дошкольного отделения «Светлячок» Востряковского лицея № 1. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, готовность объекта уже превысила 80%.

На строительной площадке работают 37 специалистов и три единицы техники.

«Подрядчик ведет устройство входной группы, монтаж дверных блоков, чистовую отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется благоустройство. Строительная готовность более 80%», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

В здании детского сада, построенном в 1972 году, полностью обновят инженерные сети и сантехническое оборудование, модернизируют пищеблок, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также выполнят внутреннюю отделку. После завершения работ учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Открытие обновленного детского сада запланировали до конца года.