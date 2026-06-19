Детский сад с бассейном построят в Коломне к 2027 году

Детский сад продолжают строить в микрорайоне Колычево в Коломне. Он будет рассчитан на 140 воспитанников. В учреждении будет работать бассейн и творческое пространство.

Детский сад примет ребят разных возрастных групп — от младших до подготовительных.

Как сообщили в региональном стройнадзоре, площадь двухэтажного здания превысит 4,2 тысячи квадратных метров. Там создадут все условия для обучения и развития детей. Для воспитанников будет работать бассейн, музыкальный и физкультурный залы, помещение для развивающих занятий.

В учреждении организуют пятиразовое питание, на территории разместят игровые площадки, спортивную зону и теневые навесы, а также места для хранения колясок и санок.

Всего в детском саду будут работать 58 человек.

Инспекторы проверили ход работ и отметили готовность в 10%. Завершить работы планируют в ноябре.