Детский сад «Росинка» откроют после капремонта в 2026 году

Работы по обновлению дошкольного отделения школы № 26, построенного в 1968 году и рассчитанного на 220 мест, готовы на 80%. Учреждение закрыли на капитальный ремонт летом 2025 года.

Почти за год обновили все: от фундамента до мебели. По словам заместителя главы округа Виктории Бунтиной, рабочие заменили инженерные коммуникации, возвели внутренние перегородки, установили новые окна, полностью обновили напольное покрытие и модернизировали пищеблок.

Сейчас специалисты завершают внутреннюю отделку и фасадные работы. На объекте ежедневно трудятся 35 рабочих. В ближайшее время их число планируют увеличить.

Обновления затронули и дворовую территорию: здесь устанавливают новые игровые зоны для каждой группы, укладывают безопасное прорезиненное покрытие. Все выбирали сами сотрудники — от цвета стен до мебели. В учреждении будет абсолютно все новое.