Детский сад «Радуга» в Мытищах откроют к 1 сентября

В Мытищах продолжается строительство нового детского сада на улице Медицинской, который сможет принять 320 детей. Работы на объекте ведутся с опережением графика, что подтверждено во время выездного совещания, проведенного исполняющим обязанности главы городского округа Мытищи Олегом Сотником.

Детский сад «Радуга» станет частью образовательного комплекса школы № 3 и откроет свои двери 1 сентября.

«Это тот случай, когда мы полностью довольны ходом работ. Наш местный застройщик „Инвест Строй“ всегда ответственно подходит к взятым на себя обязательствам. Мы видим высокую степень готовности, все сделано на высоком уровне и с опережением нормативных сроков», — отметил Олег Сотник.

Несмотря на то что проект называется реконструкцией, фактически здесь был построен новый объект. Старое здание, действовавшее с 1970 года, было демонтировано до уровня фундамента, и на его месте возвели новый корпус.

Генеральный директор компании «Инвест Строй» Альберт Чибухчян сообщил, что строители приложили все усилия, чтобы сдать объект к началу учебного года. Учреждение оборудовано по всем современным стандартам, в нем расположатся 13 групп, актовый и спортивный залы, пищеблок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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