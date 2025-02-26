Детский сад при школе №24 в Подольске капитально отремонтируют к сентябрю

Детский сад при школе № 24 капитально отремонтируют в Подольске к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю и коммуникации, установят новые батареи, окна и двреи.

Детский сад на Красногвардейском бульваре ремонтируют за счет бюджетных средств по госпрограмме, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на объекте трудятся свыше 20 человек. Они уже приступили к кровельным работам.

В министерстве добавили, что в здании планируют обновить крышу, фасад, установить новую сантехнику и радиаторы, а также окна и двери. В детском саду появится современная мебель и модернизированный пищеблок. На территории проведут благоустройство.