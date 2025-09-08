Детский сад при школе № 6 в Жуковском капитально отремонтируют к октябрю

Детский сад при школе №6 капитально отремонтируют на улице Чапаева в Жуковском. Работы планируют завершить в октябре.

Как рассказали в региональном Минстрое, в ходе ремонта в здании обновили фасад, инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Там модернизируют пищеблок и создадут новую входную группу.

Сейчас в детском саду завершают отделочные работы, собирают и устанавливают мебель. На территории продолжается благоустройство и пусконаладка коммуникаций. Готовность объекта превысила 93%.

Работы проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья» за счет бюджетных средств.