Детский сад при школе № 6 в Жуковском капитально отремонтируют к октябрю
Детский сад при школе №6 капитально отремонтируют на улице Чапаева в Жуковском. Работы планируют завершить в октябре.
Как рассказали в региональном Минстрое, в ходе ремонта в здании обновили фасад, инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Там модернизируют пищеблок и создадут новую входную группу.
Сейчас в детском саду завершают отделочные работы, собирают и устанавливают мебель. На территории продолжается благоустройство и пусконаладка коммуникаций. Готовность объекта превысила 93%.
Работы проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья» за счет бюджетных средств.