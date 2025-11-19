Детский сад при школе № 26 в Люберцах капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 26 на улице Коммунистической в Люберцах капитально ремонтируют. Подрядчик заканчивает демонтажные работы и скоро приступит к общестроительным и отделочным. Открыть обновленное учреждение планируют в 2026 году.

Площадь здания превышает 1,7 тысячи квадратных метров. Помимо проведенных работ, рабочим предстоит заменить оконные блоки, построить внутренние перегородки и установить вентиляционные короба. Специалисты покрасят стены, зальют и уложат пол, установят новые двери и светильники.

Модернизация затронет и пищеблок. Во всем детском саду проложат инженерные коммуникации. Также уделят внимание фасадным и кровельным работам.

Для воспитанников будет закуплена новая мебель и оборудование.