Детский сад при гимназии № 4 капитально отремонтируют в Дзержинском

Два здания дошкольного отделения гимназии № 4 на Спортивной улице в Дзержинском капитально отремонтируют. Там установят новые окна и двери, проведут отделку помещений, разместят оборудование и мебель. Работы завершат до конца декабря.

Сейчас на площадке трудятся 50 человек и спецтехника. Готовность работ уже достигла 87%, рассказали в региональном Минстрое.

Специалисты завершают фасадные работы, благоустройство территории, расстанавливают новую мебель и технику.

Площадь одного здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Второго — 978 квадратных метров. В них также обновят кровлю, коммуникации, заменят окна, двери и сантехнику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.