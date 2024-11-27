Детский сад при гимназии № 1 капитально отремонтируют в Балашихе

Дошкольное отделение гимназии № 1 на улице Советской в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе капитально отремонтируют. Работы планируют завершить к сентябрю следующего года.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств. Подрядчик обновит фасад и кровлю, обустроит входную группу, заменит коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери. В здании проведут отделку помещений и установят новую мебель, а территорию благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 58 социальных объектов до конца года. Он отметил, что в регионе также досрочно завершили строительство четырех зданий, сдача которых изначально была запланирована на 2025 год.