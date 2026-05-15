Детский сад построят возле Красноармейской улицы в Люберцах

В Люберцах согласовали архитектурный облик нового детского сада, который построят в рамках комплексного развития территории. Его возведут на границах улиц Красноармейской, Московской, Комсомольской и Калараш.

Детский сад площадью около четырех тысяч квадратных метров будет рассчитан на 280 человек.

«В дошкольном учреждении комфортно разместятся 12 групп детей от двух до семи лет» — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Также в здании оборудуют музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинет логопеда и пищеблок.

Детский сад возведут на месте бывшего деревообрабатывающего комбината. Архитектурная концепция сочетает современные решения с индустриальной эстетикой прежней промзоны. Фасады выполнят из темно-коричневого кирпича с алюминиевыми панелями и декоративными металлическими вставками, создающими эффект игры света.

Проект предусматривает безбарьерную среду: вход в здание организуют на уровне земли, без ступеней и пандусов. Территорию вокруг благоустроят — там появятся игровые и спортивные площадки, зоны для занятий и отдыха, озеленение, парковочные карманы и навес для колясок.

Проектированием и строительством объекта занимается компания «Брусника».