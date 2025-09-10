Детский сад построят в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Егорово Парк» в городском округе Люберцы близится к завершению строительство первого детского сада. Готовность объекта составляет 76%.

В новом здании, расположенном в шаговой доступности от жилых домов, смогут одновременно разместить 285 детей в возрасте от двух до семи лет. Кроме того, в детском саду откроют около 60 вакансий.

На площадке трудятся порядка 30 специалистов. Сейчас они завершают остекление, а также прокладывают инженерные системы, выполняют отделку и устанавливают лифт. Рабочие благоустраивают территорию возле здания.

Общая площадь трехэтажного детского сада составит более пяти тысяч квадратных метров. Там разместят 12 групповых помещений с отдельными игровыми, спальнями, санузлами, буфетными и раздевалками. На первом этаже уложат теплые полы.

Особое внимание при проектировании уделили зонам для занятий и досуга. В детском саду появятся музыкальный зал с проектором и другим оборудованием, физкультурный зал с тренажерами, кабинет логопеда, медицинский блок, помещение для хранения колясок и пост охраны.

Проект учитывает потребности маломобильных посетителей. Вход будет находиться на уровне земли, а коридоры, лифт и вестибюли сделают широкими. Также предусмотрят специальный санузел.

На территории откроют игровые площадки с безопасным оборудованием, спортивные зоны и парковку. Во дворе высадят растения.

Открыть детский сад планируют во втором квартале 2026 года.

Жилой комплекс «Егорово Парк», который строит группа «Самолет», находится в 10 километрах от МКАД, возле Люберец и поселка Мирный.