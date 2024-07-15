Детский сад построят в поселке Вуги к 2025 году

Детский сад в поселке Вуги в Люберцах построят взамен старого по госпрограмме. Воспитанников будут обучать финансовой грамотности и профориентации.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, строители уже приступили к устройству теплых полов и отделке помещений. Там установят противопожарные окна, светодиодное освещение.

«На территории строящегося детского сада завешаются работы по устройству внешних коммуникаций, до конца сезона здесь ещё предстоит выполнить благоустройство. Перед зданием садика будет прогулочная зона и детские площадки для каждой из девяти групп, большое спортивное ядро», — уточнили в министерстве.

Детский сад станет одним из первых в регионе, где будут обучать финансовой грамотности. Благодаря игровым модулям ребята смогут уже в дошкольном возрасте включиться в профориентацию.

Работы планируют завершить к началу 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».