Детский сад построят в новом жилом квартале в Люберцах к 2028 году

Детский сад на 280 мест построят в новом жилом квартале в Люберцах. Его планируют достроить в четвертом квартале 2028 года.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, девелопер «Брусника» уже получил разрешение на строительство объекта.

Площадь трехэтажного здания превысила 4,5 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют 12 групповых ячеек, кабинеты для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки, а также лифты и зоны отдыха.

Фасад детского сада выполнят в красной цветовой гамме, чтобы подчеркнуть связь с индустриальным наследием квартала.

«Концепция территории и благоустройства вдохновлена идеей большого путешествия. По периметру двора будут расположены прогулочные зоны для разных возрастных групп воспитанников. В центре специалисты оборудуют функциональные пространства: спортивное ядро, сенсорный сад и теплицу», — сказали в министерстве.

Новый квартал будет в четырех километрах от МКАД и 10 минутах от Люберецкого парка культуры и отдыха.