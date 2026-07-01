Детский сад построят в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде в этом году

В микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде подходит к завершению строительство нового детского сада. Он будет рассчитан на 280 мест.

Объект готов почти на 99%: основные строительные работы уже завершили, сейчас специалисты налаживают работу инженерных систем и оборудования пищеблока, а со следующей недели начнется поставка мебели.

Возведение дошкольного учреждения осуществляют в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

«Строительная готовность сейчас 98,5%. Ведется пусконаладка инженерного оборудования, завершается благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Здание площадью почти пять тысяч квадратных метров включает групповые помещения, входные зоны, колясочную, медицинский блок, пищеблок полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также административные, хозяйственные и технические помещения.

На территории детского сада уже оборудовали игровые площадки с теневыми навесами, физкультурную зону и хозяйственный сектор. Открытие дошкольного учреждения запланировано на текущий год.