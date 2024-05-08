Детский сад построят в деревне Зубачево в 2025 году | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:49 Детский сад построят в деревне Зубачево в 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство детского сада для 280 малышей продолжается в деревне Зубачево. Возведение объекта началось в августе 2023 года, а завершится в 2025 году.

На данный момент строительная готовность детского сада составляет 20%. Рабочие ведут устройство подземной части здания.

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Согласно проекту, в здании оборудуют 12 групповых ячеек, игровые, раздевальные, а также туалетную и буфетную зоны. Помимо этого, для детей оборудуют физкультурный и музыкальный залы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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