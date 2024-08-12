Детский сад построят на Силикатной улице в Мытищах

Мособлархитектура одобрила облик школы на Силикатной улице в Мытищах. Дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение 18 групп для 450 детей.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, строительство объекта начнется уже в текущем году. Согласно проекту, для ребят обустроят групповые ячейки со всеми необходимыми помещениями: буфетными, спальнями, раздевалками и туалетными. Помимо этого, в детском саду появятся актовый и спортивный залы, медкабинет и кабинет логопеда.

«Основной массив здания дополнен разноуровневыми блоками, создающими „ступенчатый“ силуэт. Обрамление в виде объемных металлических откосов части окон придает фасаду рельефность», — прокомментировала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Прилегающую территорию также благоустроят. Рядом со зданием появятся спортивные и игровые площадки, живая изгородь, беседки, песочницы и теневые навесы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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