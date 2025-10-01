Детский сад отремонтируют на Коммунистической улице в Люберцах в 2026 году

В Люберцах началось масштабное обновление детского сада на Коммунистической улице. Подрядчик уже приступил к работам подготовительного этапа.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что реализацию большой федеральной программы капитального ремонта объектов образования в регионе осуществляют по поручению президента.

На объекте площадью почти две тысячи квадратных метров развернулись активные демонтажные работы, в которых участвуют более 10 специалистов подрядной организации «АгросСтройАльянс».

В рамках капитального ремонта строителям предстоит выполнить комплексное обновление здания: заменить оконные блоки и двери, возвести внутренние перегородки и установить короба вентиляции. Кроме того, специалисты покрасят стены, уложат новый пол и установят осветительные приборы.

Особое внимание уделят модернизации пищеблока и прокладке инженерных коммуникаций. Также запланированы масштабные фасадные и кровельные работы.

После завершения ремонта детский сад получит новую мебель и оборудование.

Обновленное образовательное учреждение планирует открыть свои двери в 2026 году.

Известно, что в следующем году в Подмосковье капитально отремонтируют 36 детских садов.