Детский сад открылся после капитального ремонта в Дзержинском

Обновленное дошкольное отделение гимназии № 4 на Спортивной улице распахнуло двери после капитального ремонта. Работы проводились в рамках госпрограммы при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Детский сад состоит из двух зданий и рассчитан на девять групп, в том числе две ясельные. Дошкольное учреждение посещает более 200 детей.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что все ремонтные работы были выполнены с опережением графика. Специалисты заменили инженерные коммуникации, укрепили фундамент, провели фасадные и кровельные работы, благоустроили прилегающую территорию. В здание привезли новое современное оборудование и мебель.

Отметим, что построенный в 1962 году первый корпус детского сада до этого ни разу капитально не ремонтировали. Второй корпус, который возведен в 2013 году, попал в государственную программу из-за просадки грунта, которая привела к изменениям несущих конструкций здания.