Детский сад открыли в ЖК «Люберецкий»

Детский сад «Дракоша» открыли в жилом комплексе «Люберецкий». Он рассчитан на 300 мест и вошел в состав лингвистической школы на улице Юности.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, площадь детского сада составила 11,4 тысячи квадратных метров. В нем обустроили спортивный и музыкальный залы, а также медблок, прачечную, кабинеты логопеда и психолога. Для каждой группы будут работать раздевалки, спальни, игровые зоны и санузлы. Штат сотрудников полностью укомплектовали, учреждение уже готово принять первых воспитанников.

В этом году в Люберцах открыли пять садов на 1080 мест. В ноябре заработают дошкольные учреждения в ЖК «Жулебино Парк» и в поселке ВУГИ на 350 и 200 воспитанников соответственно.