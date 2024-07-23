Детский сад №9 в Долгопрудном отремонтируют в 2025 году

В Минстрое Подмосковья отметили, что по итогам конкурса заключен контракт на проведение капремонта детского сада на Северной улице. Подрядчику предстоит выполнить кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей. Внутри потребуется сделать отделку помещений, а во дворе — благоустройство. В контракт входит также закупка новой мебели и оборудования.

Работы нужно завершить к 1 сентября 2025 года.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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