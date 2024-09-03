Детский сад № 26 в Балашихе открыли после ремонта

Обновленный четвертый корпус детского сада «Улыбка» распахнул свои двери для детей. В учреждении на Пионерской улице в микрорайоне Железнодорожный для воспитанников открыты восемь групп.

К капитальному ремонту здесь приступили в конце января 2024 года. Все работы проводили по президентской программе капитального ремонта за счет средств регионального и местного бюджетов. Обновили все здание и прилегающую территорию: фасад, инженерные коммуникации, кровлю. Установили современное оборудование на спортивных площадках, завезли новую мебель.

Это здание на Пионерской улице считается одним из четырех корпусов детского сада № 26 «Улыбка». Учреждение открыли еще в 1968 году. После обновления восемь групп смогут посещать 220 детей в возрасте от трех до семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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