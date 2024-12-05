Детский сад № 22 капитально отремонтируют в Долгопрудном

Детский сад № 22 капитально отремонтируют на Октябрьской улице в Долгопрудном. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы проведет компания «Лидер-Строй» за счет регионального бюджета.

В здании обновят фасад и кровлю, заменят коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери. В помещениях проведут отделку, пищеблок модернизируют, а территорию благоустроят. Кроме того, в учреждении установят новую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.