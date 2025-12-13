Детский сад № 2 в Волоколамске отметил 60-летие
Детский сад № 2 в Волоколамске торжественно отметил 60-летний юбилей. За эти десятилетия коллектив достиг значительных успехов, включая получение почетного звания «Коллектив коммунистического труда».
В честь юбилея детский сад представил современные игровые площадки, просторный музыкальный зал, специализированные логопедические группы и разнообразные развивающие кружки, обеспечивая гармоничное развитие детей.
На празднике присутствовали почетные гости: исполняющий обязанности заместителя главы Волоколамского округа Елена Медведкова, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, а также представители Волоколамского депутатского корпуса и Союза женщин России. Они вручили отличившимся сотрудникам почетные грамоты и подарки для воспитанников.
Особое внимание уделили ветеранам-педагогам, посвятившим большую часть жизни работе с детьми. Воспитанники детского сада порадовали гостей творческими номерами, а сами педагоги выступили с яркими выступлениями, создав атмосферу праздника и хорошего настроения.