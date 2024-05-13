Детский сад на улице Колпакова в Мытищах откроют в сентябре | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:30 Детский сад на улице Колпакова в Мытищах откроют в сентябре Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО

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Строительство детского сада для 250 малышей продолжается на улице Колпакова в Мытищах. На данный момент готовность объекта превысила 90%. Ожидается, что детсад откроют в сентябре 2024 года.

«На объекте задействовано 42 рабочих и три единицы техники. Ведется отделка внутренних помещений, пусконаладка инженерных сетей, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели», — сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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Согласно проекту, в новом детском саду обустроят все необходимые помещения для ребят: игровые, спальни, раздевалки, буфеты, музыкальный и спортивный залы. Прилегающую территорию уже благоустроили: здесь появились игровые и спортивные площадки с теневыми навесами и песочницами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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