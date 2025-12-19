Детский сад на улице Гагарина отремонтируют в Жуковском

Детский сад на улице Гагарина, 44, готовится к преобразованию. Недавно стартовал процесс капитального ремонта дошкольного отделения школы № 15.

Строительство началось с подготовительного этапа — демонтажа устаревших конструкций, открывшего дорогу основным строительным работам. В первую очередь будет проведен полный цикл обновления внешнего облика заведения, включая замену фасадной отделки и кровельного покрытия.

«Инженерные коммуникации претерпят полную реконструкцию и модернизацию, а внутри здания появятся новейшие системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Но изменения коснутся не только технических элементов», — сообщил представитель подрядчика.

Пространство будет полностью переоборудовано изнутри: кроме косметической обработки помещений, основное внимание уделяют созданию удобной зоны входа и реконструкции пищевого блока. Наряду с внутренним ремонтом запланировано комплексное благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы планируется в конце 2026 года.