Детский сад на улице Чапаева в Жуковском открыли после ремонта
В Жуковском после капитального ремонта открыли дошкольное отделение школы № 6 на улице Чапаева. В здании общей площадью 1672 квадратных метра полностью обновили фасад, провели ремонт всех помещений и заменили внутренние инженерные сети.
Также закупили новую мебель и оборудование, в том числе и для пищеблока.
Детский сад будут посещать 185 воспитанников восьми групп: три группы раннего возраста для детей от полутора до трех лет, две группы комбинированной направленности, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также три группы общеразвивающей направленности.
Помимо общеобразовательной программы дошкольного образования здесь успешно развиваются дополнительные образовательные услуги естественно-научной и инженерно-технической направленности.
«Поздравляю юных жуковчан, их родителей и воспитателей с этим прекрасным событием! Пусть в обновленном детском саду вам будет по-домашнему уютно и комфортно», — пожелал глава города Андроник Пак.
Напомним, что 1 сентября 2025 года после капитального ремонт открылось дошкольное отделение лицея № 14.
Было полностью обновлено здание внешне и внутри, заменены все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление. Фасад здания утеплили, установили новые окна и двери, закупили нового оборудование.
Добавим, что в 2026 году в Жуковском капитально отремонтируют дошкольные отделения школ № 12 и № 15.