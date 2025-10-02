Детский сад на улице Чапаева в Жуковском открыли после ремонта

В Жуковском после капитального ремонта открыли дошкольное отделение школы № 6 на улице Чапаева. В здании общей площадью 1672 квадратных метра полностью обновили фасад, провели ремонт всех помещений и заменили внутренние инженерные сети.

Также закупили новую мебель и оборудование, в том числе и для пищеблока.

Детский сад будут посещать 185 воспитанников восьми групп: три группы раннего возраста для детей от полутора до трех лет, две группы комбинированной направленности, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также три группы общеразвивающей направленности.

Помимо общеобразовательной программы дошкольного образования здесь успешно развиваются дополнительные образовательные услуги естественно-научной и инженерно-технической направленности.