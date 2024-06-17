Детский сад на улице Борисова в Лобне построят к 1 сентября

Фото: Администрация г.о. Лобня

Оформление фасада началось на площадке строительства нового детского сада в Лобне. Параллельно рабочие благоустраивают территорию.

35 рабочих и три единицы техники работают на стройке учреждения на улице Борисова. Специалисты монтируют инженерные сети, занимаются отделкой помещений и кровельными работами.

Детский сад будет иметь три этажа. Его общая площадь составит более тысячи квадратных метров. Внутри появятся пять групп детей от трех до семи лет. Также будут размещены музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок и помещения охраны.

Возведение детского сада приостанавливали 2017 году по инициативе инвестора. После объект включили в государственную программу, и теперь стройка продолжается. Срок сдачи детского сада в эксплуатацию — к 1 сентября 2024 года.

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