Детский сад на Проектируемом проезде в Люберцах достроят к концу 2025 года

Детский сад построят на Проектируемом проезде в Люберцах. Он будет рассчитан на 560 мест. Работы планируют завершить до конца 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, детский сад начали строить в 2023 году, однако контракт с подрядчиком был расторгнут. Работы продолжит компания «СтройТрест-22».

Площадь здания составит 8,2 тысячи квадратных метров. Оно будет Т-образной формы. По проекту, детский сад будет состоять из трех надземных этажей и подвала.

Подрядчик обустроит входные группы, помещения охраны, групповые ячейки, медблок и пищеблок, а также залы для занятий музыкой и спортом.