Детский сад на Коммунистической улице в Люберцах отремонтируют в этом году

В Люберцах проводят капитальный ремонт детского сада при школе № 26. Учреждение расположено на Коммунистической улице.

В рамках масштабного ремонта рабочим предстоит выполнить целый комплекс задач. Они полностью заменят старые окны на новые, возведут внутренние перегородки, смонтируют вентиляционные короба. Также в планах — покраска стен, заливка полов и их финишная отделка, установка современных дверей и светильников.

Особое внимание уделят инженерным системам. В здании проложат новые коммуникации: водопровод, канализацию, отопление и электрику. Кроме того, специалисты полностью обновят фасад и кровлю, модернизируют пищеблок, чтобы он соответствовал всем современным стандартам. После завершения ремонта детский сад оборудуют новой мебелью и необходимой техникой.

Открыть двери обновленного дошкольного учреждения планируют уже в 2026 году.