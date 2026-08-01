Детский сад на Коммунистической улице откроют в Люберцах 1 сентября

Здание 1968 года постройки площадью около двух тысяч квадратных метров расположено в доме № 12. Оно давно требовало капитального ремонта, хотя здесь уже обновляли пищеблок и группы. Обновление проходит в рамках федеральной программы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и длится около года.

Рабочие выставляют бордюры и готовят основание для детских площадок с резиновым и нескользящим покрытием. Вокруг здания уложат асфальтовое покрытие и плитку, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения. Также на территории установят новую систему наружного освещения и камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион».

Внутри детского сада завершаются ремонтные работы. Специалисты полностью заменили все инженерные коммуникации: системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацию и электрику. Уже уложена плитка, на стены наклеены обои под покраску. На следующей неделе здесь приступят к монтажу натяжных потолков и установке дверей. В ближайшее время начнется покраска стен и укладка линолеума.

Заместитель главы округа Вячеслав Звездилин сообщил, что в здании появились девять дополнительных пожарных выходов. Также переустроен актовый зал: там сделали отдельный внутренний вход для артистов. Теперь участники утренников смогут проходить на сцену с одной стороны, а зрители — с другой. Это сделает их проведение более комфортным.

Впереди у строителей установка сцены, кухонного и стирального оборудования, а также мебели. Учреждение будет рассчитано на 280 мест.