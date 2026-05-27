Детский сад на 560 мест откроют в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах

Строительство самого большого детского сада в Подмосковье продолжается в муниципалитете. Сейчас подрядчик приступил к отделочным работам, здание готово более чем наполовину.

Трехэтажное здание площадью более восьми тысяч квадратных метров возводится в микрорайоне жилого комплекса при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ход работ проинспектировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. По его словам, сейчас строители завершают прокладку инженерных сетей, монтируют фасад и витражи, параллельно ведут внутренние отделочные работы.

В детском саду оборудуют 23 группы, три из которых будут ясельными. Для развития детей предусмотрены актовый и спортивный залы, современный пищеблок, а также кабинеты логопеда и психолога. Ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию планируется в этом году.