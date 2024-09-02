Детский сад на 510 мест открыли в поселке Нагорное под Мытищами

Свыше 200 детей и их родителей пришли на праздник в честь открытия нового детского сада в жилом комплексе «Датский квартал» в поселке Нагорное. Это дошкольное образовательное учреждение стало одним из самых больших в Подмосковье.

«Я надеюсь, что это место станет для ребят вторым домом. Здесь их будут ждать добрые и любящие воспитатели, которые с радостью позаботятся о них и поделятся с ними множеством интересных знаний» — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Детский сад рассчитан на 22 группы. Игровые и спальные комнаты обустроены в каждой из них. Также в детском саду есть просторный физкультурный зал, комната для занятий музыкой, кабинеты с тематическими кружками.

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