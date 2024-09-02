Детский сад на 510 мест открыли в поселке Нагорное под Мытищами

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Торжественное открытие детского сада на 510 мест прошло в поселке Нагорное. Новое дошкольное учреждение ждали жители жилого комплекса «Датский квартал».

Свыше 200 детей и их родителей пришли на праздник в честь открытия нового детского сада в жилом комплексе «Датский квартал» в поселке Нагорное. Это дошкольное образовательное учреждение стало одним из самых больших в Подмосковье.

«Я надеюсь, что это место станет для ребят вторым домом. Здесь их будут ждать добрые и любящие воспитатели, которые с радостью позаботятся о них и поделятся с ними множеством интересных знаний» — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Детский сад рассчитан на 22 группы. Игровые и спальные комнаты обустроены в каждой из них. Также в детском саду есть просторный физкультурный зал, комната для занятий музыкой, кабинеты с тематическими кружками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте