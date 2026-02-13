Детский сад на 450 мест откроют в этом году в Мытищах

В микрорайоне «Мытищи парк» продолжается строительство дошкольного учреждения. Здание готово уже наполовину, открытие запланировано на сентябрь следующего года.

Строители завершили основные этапы: возвели монолитные конструкции, выполнили кладку стен, закрыли крышу и вставили окна. Для центрального входа доставили витражные элементы. Внутри здания провели инженерные сети, сейчас рабочие заканчивают черновую отделку. Впереди — чистовая отделка помещений и оформление фасада.

«Для нового жилого района важно иметь свою социальную инфраструктуру. Здесь живут семьи с детьми, и сад станет для них настоящим подарком», — отметила глава округа Юлия Купецкая.

В здании разместят 18 групп дневного пребывания. В каждой предусмотрят игровую, спальню, буфет и санузел. Для занятий спортом и творчеством оборудуют музыкальный и физкультурный залы, а также две кружковые комнаты. Ввести объект в эксплуатацию планируют 1 сентября.