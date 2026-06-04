Детский сад на 360 мест откроют в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В новом трехэтажном здании разместятся 15 возрастных групп, музыкальный и спортивный залы, а также комната для творческих занятий. Для всестороннего развития детей предусмотрены кабинеты логопеда, психолога и медицинского работника. Пищеблок полного цикла обеспечит воспитанников сбалансированным и здоровым питанием.

В настоящее время подрядчики завершают внутреннюю отделку: идет монтаж оборудования и сборка мебели. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что микрорайон молодой, активно заселяется молодыми семьями, и запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом здесь высокий.

На прилегающей территории уже завершается благоустройство. Для малышей оборудовали прогулочные площадки с современным игровым оборудованием и теневыми навесами. Для старших воспитанников обустроили спортивную площадку.

«Томилино Парк» активно обрастает социально значимыми объектами. Помимо детского сада готовится к открытию современная поликлиника на 540 посещений в смену с постом скорой помощи. Также в микрорайоне ведется строительство школы на 1100 мест.