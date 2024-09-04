Детский сад на 350 мест откроют в «Жулебино Парк» в Люберцах в этом году

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил готовность детского сада на 350 мест в жилом комплексе «Жулебино Парк». Его планируют открыть этой осенью.

«В жилом комплексе „Жулебино Парк“ завершается строительство большого детского сада на 350 мест. Готовность объекта на улице Летчика Ларюшина уже достигла 95%. Специалисты ведут работы по благоустройству, внутренней отделке, устанавливают оборудование», — отметил Владимир Волков.

Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп. Здесь расположатся спортивный зал, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда.

Отметим, в городском округе Люберцы открыли четыре новые школы на 4670 мест и три детских сада на 430 мест. Помимо этого, капитально отремонтировали корпус гимназии № 18 на улице Чехова в Томилине.

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