Детский сад на 300 мест откроют на улице Юности в Люберцах в этом году

Еще один детский сад появится в Люберцах в этом году. Совсем скоро застройщик получит разрешение на ввод в экскплуатацию.

Дошкольное учреждение откроют в жилом комплексе «Люберецкий». Его возводит компания «Пик» в рамках комплексного развития территории.

«Совсем скоро новый детский сад на 300 мест на улице Юности примет юных воспитанников. Строительство объекта уже завершено: в ближайшее время ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Просторные группы, музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, кабинеты логопеда и психолога — детсад соответствует всем современным требованиям. Юных люберчан детсад примет уже в текущем году», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в трехэтажном здании будет 12 групп. В каждой из них есть игровые и спальни, туалеты, раздевалки и буфетные. На улице оборудуют современные детские площадки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».