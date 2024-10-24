Детский сад на 300 мест откроется на улице Юности в Люберцах в 2024 году
Дошкольное образовательное учреждение в жилом комплексе «Люберецкий» готовится к открытию. Планируется, что маленьких люберчан детсад примет уже в текущем году.
Готовность объекта лично проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он рассказал, что разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, детский сад поставлен на кадастровый учет.
Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп, в которых будут заниматься около 300 детей. В каждом помещении группы разместятся раздевалка, игровая комната и спальня, туалеты и буфет. В детском саду обустроены музыкальный и физкультурный залы и кабинеты для индивидуальных занятий с логопедом и психологом. На прилегающей территории сделаны площадки для игр и прогулок.
Сейчас ведется активная подготовка к приему детей. В детском саду будут работать 75 человек
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