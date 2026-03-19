Детский сад на 285 мест построят в Люберцах

В поселке Жилино-1 городского округа Люберцы продолжается строительство детского сада на 285 мест. Общая готовность объекта составляет 80%. Трехэтажное здание площадью 5,1 тысячи квадратных метров будет включать 12 групповых помещений с игровыми, буфетными, спальнями, раздевалками и санузлами. На первом этаже разместятся медицинский блок и кабинет логопеда, на втором — залы для занятий музыкой, физкультурой и дополнительного образования.

Как отметил глава округа Владимир Волков, в настоящее время подрядчик ведет прокладку внутренних инженерных сетей и отделочные работы. На прилегающей территории планируется благоустройство и озеленение: установят игровые площадки с навесами, современное спортивное оборудование, высадят деревья и кустарники, обустроят пешеходные дорожки.

Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года. Всего в этом году в Люберцах планируется ввести два новых детских сада — в ЖК «Егорово парк» и ЖК «Томилино парк», а также самый крупный в Подмосковье детский сад на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский». Кроме того, откроются две школы на 1100 мест каждая в жилых комплексах «Томилино парк» и «Новые Островцы».