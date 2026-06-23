Детский сад на 220 мест построят в поселке ВНИИССОК Одинцовского округа

В поселке ВНИИССОК Одинцовского округа ведется строительство детского сада на 220 мест. Готовность объекта превысила 45 процентов, завершение работ запланировано на 2028 год.

В жилом квартале поселка продолжаются строительные работы на объекте дошкольного образования. На площадке завершен монолитный этап, после чего специалисты приступили к возведению стен и монтажу инженерных систем. Одновременно ведется устройство перекрытия лифтовой шахты.

На объекте задействованы 34 рабочих и три единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком. После завершения строительства в здании смогут разместиться 10 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет.

Внутреннее пространство детского сада спроектировано с учетом потребностей разных возрастных групп. В каждой группе предусмотрены игровые помещения, спальни и буфетные зоны. Также в здании оборудуют физкультурный зал, музыкальный класс, методические кабинеты и медицинский блок.

Отдельное внимание уделено благоустройству территории вокруг учреждения. Здесь появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы, пешеходные дорожки и зеленые насаждения.

«Мы контролируем ход работ на каждом этапе, чтобы объект был сдан в установленные сроки и соответствовал всем требованиям безопасности и комфорта», — сообщили в администрации округа.