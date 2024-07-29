Детский сад на 170 мест на улице Солнечной в Люберцах откроется 2 сентября

Администрация городского округа Люберцы
Фото: Администрация городского округа Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков совершил рабочий визит в новый детский сад. Образовательное учреждение на 170 мест на улице Солнечной в Люберцах откроет двери 2 сентября.

«Объект площадью более трех тысяч квадратных метров построен по индивидуальному проекту: в нем находятся семь групп, одна из них — ясельная. В трехэтажном здании размещены медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, комфортные группы, пищеблок. На прилегающей территории обустроены современные прогулочные площадки, причем по просьбам воспитателей игровые элементы установили по периметру площадки, чтобы оставить больше места для активных занятий», — отметил Владимир Волков.

Владимир Волков добавил, что в Люберцах в этом году планируют открыть еще шесть новых дошкольных учреждений на 1430 мест.

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