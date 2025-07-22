Детский сад лицея № 5 отремонтируют в Королеве к концу 2025 года

Комплексное обновление дошкольного учреждения продолжается в городе. Масштабные ремонтные работы в здании, построенном в 1967 году, проходят впервые.

В настоящее время на объекте трудятся более 20 рабочих. Специалисты полностью закончили один из самых важных и трудоемких видов работ — капитальный ремонт кровли. Подходит к завершению монтаж электрики и систем вентиляции. В здании установят новые окна, уложат плитку на полу и стенах, а также обновят фасад.

Кроме того, в детском саду отремонтируют внутренние помещения, полностью заменят инженерные коммуникации, установят новую мебель и оборудование, а также приведут в порядок окружающую территорию. Открытие обновленного дошкольного учреждения, рассчитанного на 150 мест, запланировано на конец 2025 года.

Капитальный ремонт здания проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».